RB Leipzig: Tottenham-Spiel findet wie geplant statt

08.03.2020, 18:27 Uhr | dpa

Trotz des Vorschlags von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstag wie geplant stattfinden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag via Twitter mit: "Wir sind weiterhin im engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden und nach dem aktuellen Stand ist die normale Austragung des Spiels mit Zuschauern am Dienstag nicht gefährdet." Zum Spiel werden am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) über 40 000 Zuschauer erwartet.

Spahn hatte am Sonntag wegen der zunehmenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft.