Mehr Flächen für den Abbau von Kies, Sand und Gips gefordert

11.03.2020, 05:11 Uhr | dpa

Gera (dpa/th) Damit die Versorgung mit Baurohstoffen wie Kies, Sand und Gips gesichert bleibt, braucht es nach Einschätzung der Branche neue Abbauflächen in Thüringen. "Die vorhandenen Abbaugebiete sind stark in ihrer Nutzung beansprucht", sagte der Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Mineralische Baustoffe, Bert Vulpius, der Deutschen Presse-Agentur. Grund seien zahlreiche Großprojekte in den vergangenen 30 Jahren wie der Bau neuer Autobahnen und Bahnstrecken in Thüringen. Durch den beschlossenen Kohleausstieg wird zudem die Gewinnung von Gips als Nebenprodukt der Kohleverstromung wegfallen. Hier sei Ersatz nötig, betonte Vulpius.