Leipzig

Coronavirus: Leipziger Musikhochschule schließt vorerst

13.03.2020, 11:14 Uhr | dpa

Die Hochschule für Musik und Theater in Leipzig bleibt wegen des Coronavirus vorerst bis zum 29. März geschlossen. Am Freitag sagte die Lehranstalt zudem alle bis dahin geplanten Konzerte ab. Andere Hochschulen im Freistaat hatten schon am Donnerstag die Einstellung des Lehrbetriebes oder Einschränkungen verkündet. Bis Freitagmorgen war die Zahl der Corona-Infektionen in Sachsen auf gut 50 gestiegen. Das sächsische Kabinett beraumte für Freitagabend eine Krisensitzung an. Schon am Nachmittag wollten Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) mit Kommunalpolitikern und Landräten die Lage beraten.