Leipzig

Leipziger Gymnasium wegen Coronavirus-Fall geschlossen

13.03.2020, 14:13 Uhr | dpa

Das Leibniz-Gymnasium in Leipzig ist wegen einer bestätigten Covid-19-Erkrankung geschlossen worden. Das Leipziger Gesundheitsamt habe die Maßnahme bis zum 25. März angeordnet, hieß es am Freitag auf der Homepage der Schule. Alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Lehrer­ und Mitarbeiterkollegium wurden aufgefordert, ab sofort zu Hause zu bleiben. Die Kinder in häuslicher Isolierung müssten soziale Kontakte vorerst auf ein Minimum beschränken und dürften keine Besucher empfangen. Es handele sich um eine Präventionsmaßnahme, teilte die Stadt mit.