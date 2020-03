Leipzig

Kanu-Olympiasiegerin Dietze fürchtet Tokio-Absage

16.03.2020, 09:47 Uhr | dpa

Kanu-Olympiasiegerin Tina Dietze fürchtet eine Absage oder Verschiebung der Sommerspiele in Tokio. Nach allem, "was sich in den letzten Stunden verändert hat, bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher, ob Olympia überhaupt stattfinden wird", sagte die 32-Jährige der "Leipziger Volkszeitung" (Montag). "Das ist alles so unwirklich. Es ist nichts Greifbares, aber plötzlich steht die ganze Welt Kopf." jeder wolle Höchstleistungen bringen, aber nun werde man durch ein Virus ausgebremst.

Die vom 24. Juli bis 9. August geplanten Spiele in Tokio wären nach London 2012 und Rio de Janeiro die dritte Olympia-Teilnahme der Leipzigerin. Ihren größten Erfolg feierte Dietze in der englischen Hauptstadt mit dem Olympiasieg im Kajak-Zweier.