Leipzig

Virus bremst Riesenräder: Freizeitparks verschieben Saison

19.03.2020, 05:14 Uhr | dpa

Die Nachbildung eines Dinosauriers steht an der Straße zum Eingang vom Saurierpark. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Freizeitparks in Sachsen müssen wegen der Corona-Krise ihren Saisonauftakt verschieben. Mehrere Einrichtungen wagen gar keine Prognose, wann sich die Fahrgeschäfte in diesem Jahr erstmals drehen können. Belantis in Leipzig hofft, am 24. April öffnen zu können, drei Wochen später als geplant. Für die Branche gehe es jetzt um Schadensbegrenzung, sagte die Sprecherin des Freizeitparks Plohn im Vogtland, Katja Martin.

"Wir sind eng an behördliche Auflagen geknüpft", betonte Martin. Da sich die Lage ständig ändere, bleibe vorerst nichts anderes als abzuwarten. Eigentlich hätte Plohn am 9. April in die Saison starten wollen.

Die Parks sind betroffen von den Maßnahmen des Freistaates Sachsen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens. Die Regelungen, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll, gelten zunächst bis 20. April.

Auch der Sonnenlandpark in Lichtenau ist dicht: "Leider können wir derzeit noch nicht absehen für wie lange." Im Saurierpark Kleinwelka heißt es ebenfalls, dass eine Öffnung derzeit nicht absehbar sei. Eigentlich hätte in Ostsachsen der Betrieb am 1. April wieder losgehen sollen.

Wegen der Verschiebung sei jetzt schon klar, dass wichtige Einnahmen fehlten, sagte Sprecherin Martin vom Freizeitpark Plohn. Zwar werde der Park in der Zwangspause jetzt "frühlingsschick" gemacht. "Aber für uns heißt es jetzt: Überleben und hoffen, dass es schnell vorbeigeht." In der Hochsaison arbeiteten in dem Park rund 130 Menschen.

Die Parks setzen zudem auf verstärkte Reinigungsmaßnahmen. Der Saurierpark Kleinwelka plant ab Saisonbeginn, Hygienestationen für die Besucher und Mitarbeiter einzurichten. Zudem würden die Reinigungszyklen in den öffentlichen Bereichen verkürzt, teilte Sprecherin Diana Liebsch mit. Auch Belantis hat seine Maßnahmen zum Gesundheitsschutz nach eigenen Angaben verstärkt.