Leipzig

Wohnungsgesellschaft sichert Mietern in Not Hilfe zu

20.03.2020, 15:41 Uhr | dpa

Die kommunale Leipziger Wohnungsgesellschaft (LWB) sichert Mietern Hilfe zu, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Not geraten. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus dürften nicht zum Verlust der Wohnung führen, teilte die LWB mit. Es würden individuelle Lösungen gefunden. Zudem gebe es Unterstützung von staatlichen Stellen. Wer Schwierigkeiten habe, seine Miete zu zahlen, solle sich umgehend schriftlich per Post oder Mail mit der LWB in Kontakt setzen.

Als Vorsichtsmaßnahme hat die Wohnungsgesellschaft derzeit ihre Servicestellen für den Publikumsverkehr geschlossen. Die LWB bewirtschaftet rund 35 300 Wohnungen. Das sind gut zehn Prozent des Bestands in Leipzig.