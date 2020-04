Leipzig

Sechsjährige bei Explosion in Leipzig an der Hand verletzt

02.04.2020, 06:44 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in Leipzig ist ein sechs Jahre altes Mädchen verletzt worden. Mit ihrem Vater und zwei Geschwistern war das Kind am späten Mittwochnachmittag an einem Güterbahnhof im Stadtteil Plagwitz spazieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Plötzlich habe es einen lauten Knall gegeben. Die Sechsjährige habe etwas angefasst, das in der Nähe ihrer Hand explodierte. Worum es sich genau handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Das Mädchen erlitt Verletzungen an der Hand und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.