Leipzig

Sächsisches Handwerk fordert Zuschüsse für Betriebe

07.04.2020, 16:36 Uhr | dpa

Die drei sächsischen Handwerkskammern haben angesichts der Coronakrise ihrer Forderung an die sächsische Landesregierung nach finanziellen Zuschüssen Nachdruck verliehen. "Die aktuelle Lage von tausenden Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten ist weiterhin außerordentlich kritisch" heißt es in einem Schreiben an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) vom Dienstag. Demnach drohe sich die Lage für zahlreiche Unternehmen nach Ostern massiv zu verschärfen. Es drohen Massenentlassungen und Insolvenzen.

Die Handwerkskammern sehen den offenen Brief als notwendig an, da die bisherigen Gespräche, Arbeitstreffen und Dialogrunden mit den zuständigen Stellen in den Ministerien aus Sicht des Handwerks keine zufriedenstellenden Lösungen für die betroffenen Unternehmen brachten, heißt es weiter.

Im Freistaat Sachsen gibt es 56 650 Handwerksbetriebe mit mehr als 300 000 Beschäftigten.