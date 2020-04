Leipzig

Ex-Freund nach Überfall auf Frau im Auwald verhaftet

10.04.2020, 13:43 Uhr | dpa

Nach dem Angriff auf eine Frau im Leipziger Auwald haben die Ermittler den Ex-Freund des Opfers festgenommen. Es handele sich um einen 30-jährigen Mann, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Freitag mit. Er soll seine frühere Lebensgefährtin am Mittwoch am helllichten Tag in dem Naherholungsgebiet angegriffen und ihr schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben. Die 37-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Der 30-Jährige sei am späten Donnerstagabend festgenommen worden. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Der in Afghanistan geborene Mann habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Auch das Opfer sei Deutsche.

Die 37-Jährige war nach der Attacke nicht vernehmungsfähig. Wie es ihr inzwischen geht, wollen die Behörden mit Blick "auf die schutzwürdigen Interessen der Angehörigen" vorerst nicht mitteilen. Die Frau war mit einem Baby unterwegs, als sie angegriffen wurde. Der Säugling blieb unverletzt.