Leipzig

Corona-Krise bringt Digitalisierungsschub an Hochschulen

14.04.2020, 10:47 Uhr | dpa

Ein Student bearbeitet ein Arbeitsblatt seiner Uni am Computer. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Corona-Pandemie hat an Hochschulen in Sachsen eine Digitalisierungswelle ausgelöst. Weil die Studierenden noch bis mindestens 4. Mai zuhause bleiben sollen, haben die Universitäten und Fachhochschulen ihre Lehrangebote auf E-Learning umgestellt. Das Thema Digitalisierung gebe es schon länger, doch jetzt sei es "mit Macht und Eile" umgesetzt worden, sagte der Prorektor für Bildung an der Universität Leipzig, Thomas Hofsäss.

Seiner Einschätzungen nach setzen praktisch alle Fakultäten in Leipzg auf E-Learning mit Podcasts, Videokonferenzen oder Chats. Hofsäss schätzt die Mehrkosten, die sich für die Universität Leipzig daraus ergeben, auf eine halbe Million Euro.

Auch die TU Dresden berichtet von einem Innovationsschub. Wie hoch die Kosten dafür an der Exzellenzuniversität sind, lässt sich laut einer Sprecherin noch nicht genau beziffern. Man rechne aber mit einer Summe im siebenstelligen Bereich.