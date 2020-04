Leipzig

Lachen trotz Corona: Klinikclowns spielen für Kinder

15.04.2020, 02:33 Uhr | dpa

Ein Klinikclown ist in einem Krankenhaus zu sehen. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Clowns wollen heute Kindern im Leipziger Klinikum St. Georg ein Lächeln schenken. Vor den Fenstern des Nierenzentrums für Kinder und Jugendliche und der Kinderklinik wollen zwei Klinikclowns des Vereins Clowns und Clowns die Fenster putzen, singen und improvisieren, sagte Vorstand Heiko Fischer.

"Wir wollen zeigen: Wir sind noch da, wir vermissen euch", erklärte Fischer, der als Clown Herr Liebling auftreten wird. "Gerade jetzt sind wir nötig", so Fischer. Denn die Scherze der Clowns könnten Sorgen und Ängste ein bisschen wegspielen - "oder zumindest bearbeiten", wie er sagte.

Der Clown-Auftritt vor dem St. Georg Klinikum sei der erste seit der coronabedingten Beschränkungen. Seit etwa eineinhalb Jahren treten die Klinikclowns normalerweise zwei Mal im Monat in der Kinderklinik sowie dem Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche im Klinikum St. Georg auf. Seit etwa 14 Jahren unterhalten sie nach eigenen Angaben die Bewohner in Pflegeheimen in Leipzig. Auch für diese Auftritte suchen die Clowns wegen Corona nun nach Alternativen.