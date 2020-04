Leipzig

Leipziger Immobilienmarkt erreicht Spitzenwert beim Umsatz

15.04.2020, 16:24 Uhr | dpa

Beim Verkauf von Grundstücken und Immobilien ist in Leipzig im vergangenen Jahr so viel umgesetzt worden wie noch nie seit 1990. Mit 3,4 Milliarden Euro habe der Umsatz einen Spitzenwert erreicht, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Insgesamt seien fast 7000 Käufe realisiert worden.

Mit 76 Prozent lagen dabei Eigentumswohnungen ganz vorn - 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den bebauten Grundstücken, die 16 Prozent am Gesamtmarkt ausmachten, war dagegen ein Rückgang von 10 Prozent zu verzeichnen. Bei den unbebauten Grundstücken gab es den Angaben zufolge nur geringe Veränderungen.

Bei den Eigentumswohnungen wurden vor allem Wiederverkäufe sanierter Wohnungen registriert. Die Preisspanne pro Quadratmeter Wohnfläche rangierte hier von 420 bis 4700 Euro. Der Kaufpreis sanierter Eigentumswohnungen im Erstverkauf betrug den Angaben nach zwischen 2700 und 6200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.