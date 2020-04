Leipzig

Uniklinikum Leipzig: Weniger Patienten in Notfallaufnahme

17.04.2020, 12:57 Uhr | dpa

Zwei Ärzte (Mitte) am Universitätsklinikum Leipzig während einer Operation. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das Universitätsklinikum Leipzig registriert derzeit einen Rückgang bei der Zahl der Patienten in der Notfallaufnahme. "Im Moment wissen wir es noch nicht genau, woran der Rückgang wirklich liegt", sagte der Ärztliche Leiter der Zentralen Notfallaufnahme, André Gries, laut einer Mitteilung des Klinikums vom Freitag. Es gebe jedoch Hinweise darauf, dass manche Patienten in der aktuellen Corona-Situation länger warteten und Bedenken hätten, sich bei akuten gesundheitlichen Problemen zu melden oder den Rettungsdienst zu rufen.

Betroffene sollten bei relevanten gesundheitlichen Problemen wie Schlaganfällen, Herzinfarkten oder akuten Traumata den Rettungsdienst rufen oder in die Notfallaufnahme kommen, so der Notfallmediziner. "Wesentlich ungünstiger ist es, wenn akute medizinische Probleme nun aus Angst vor Corona verschleppt würden und durch Nichtbehandlung verschlimmert werden", sagte Gries. Auch wenn viele geplante Eingriffe und Operationen abgesagt worden seien und die Corona-Lage zu Einschränkungen im klinischen Alltag geführt habe, stünden sämtliche Ressourcen für die Notfallversorgung am Uniklinikum uneingeschränkt zur Verfügung.