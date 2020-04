Leipzig

Connewitz-Krawalle: Prozess mit JVA-Beamten auf Eis

20.04.2020, 15:26 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Krise ist der Prozessbeginn mit einem angeklagten JVA-Beamten, der an Neonazi-Krawallen in Leipzig beteiligt gewesen sein soll, erneut geplatzt. Wann der Prozess stattfinden werde, sei unklar, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Leipzig am Montag. Die Entscheidung, den Termin aufzuheben, sei vergangenen Donnerstag gefallen. Eigentlich sollte das Verfahren wegen schweren Landfriedensbruchs gegen den Gefängniswärter am kommenden Donnerstag beginnen.

Es wäre der vierte Versuch gewesen, den 34 Jahre alten JVA-Beamten wegen der Connewitz-Krawalle im Januar 2016 vor Gericht zu bringen. Im Januar 2019 war die Verhandlung wegen Erkrankung eines Verteidigers abgesagt worden, im Juli 2019 wegen Verhinderung des Gerichts. Im Januar diesen Jahres war der Angeklagte nicht zum Prozess erschienen.

Der inzwischen suspendierte Beamte gehört mutmaßlich zu den 215 Randalierern, die im Januar 2016 in Leipzig nach überfallartigen Krawallen festgesetzt worden waren. Hooligans und Neonazis hatten in einer Straße zahlreiche Schaufensterscheiben eingeschlagen.

Der Beamte wurde erst Anfang 2019 vom Dienst suspendiert. Das Justizministerium hatte angegeben, erst Ende 2018 von dem Fall erfahren zu haben. Der Mann habe bei den Ermittlungsbehörden keine Angaben zum Beruf gemacht und auch entgegen seiner Pflicht seinen Vorgesetzten nicht informiert.