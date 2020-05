Leipzig

In Sachsen bleibt es bewölkt und verregnet

05.05.2020, 07:02 Uhr | dpa

Auch am Dienstag bleibt es in Sachsen trübe und verregnet. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte, startet der Tag locker bewölkt, örtlich können auch Nebel und Frost auftreten. Tagsüber bleibt es bedeckt, zwischendurch lässt sich aber auch die Sonne einmal blicken. Ab dem Mittag rechnen die Meteorologen vor allem östlich der Elbe vereinzelt mit Schauern, sogar kurze Gewitter können auftreten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei bis zu dreizehn Grad, im Bergland zwischen fünf und neun Grad. In der Nacht kühlt es bei Frost und Temperaturen um den Nullpunkt wieder deutlich ab.

Der Mittwoch zeigt sich dann vermutlich ähnlich bewölkt, allerdings soll es weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen liegen bei bis zu sechzehn Grad im Tiefland und zwischen sieben und zwölf Grad in den Bergregionen. Nachmittags weht von Nordwesten her mäßiger Wind, in der Nacht kann auch wieder Frost auftreten bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.