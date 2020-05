Leipzig

Mann bei Verkehrsunfall in Leipzig schwer verletzt

06.05.2020, 07:43 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Leipzig ist ein Mann am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 43-Jährige Autofahrerin an einer Ampel ungebremst auf das haltende Auto des 52-Jährigen auf. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 43-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen. Nach den Informationen vom Mittwochmorgen war sie bereits kurz zuvor an einer Ampel auf ein Auto aufgefahren, war aber anschließend weitergefahren.