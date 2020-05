Leipzig

Kühler und regnerischer Wochenstart in Sachsen-Anhalt

11.05.2020, 06:57 Uhr | dpa

Die neue Woche beginnt in Sachsen-Anhalt kühl und regnerisch. Ein Tief aus Skandinavien sorgt mit einer Kaltfront für einen Temperatursturz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Montag soll es deshalb auch zu länger anhaltenden Schauern kommen, im Harz ist auch Schneefall möglich. Die Temperaturen sinken im Laufe des Tages von maximal 13 auf höchstens sieben Grad, im Bergland nähern sie sich dem Gefrierpunkt. Dazu kommen Windböen bis 70 Kilometer pro Stunde.

Bis zum Wochenende soll es vergleichsweise kühl bleiben, die Höchstwerte liegen nur knapp über zehn Grad. In den Nächten könnten sogar leichte Minusgrade möglich sein, so der DWD. Während es am Dienstag noch vereinzelte Schauer gibt, soll es den Rest der Woche trocken bleiben.