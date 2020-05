Leipzig

MDR: 15 000 Soloselbstständige warten auf Corona-Soforthilfe

12.05.2020, 17:51 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt und Thüringen warten nach einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks derzeit noch rund 15 000 Soloselbstständige und Kleinunternehmer auf einen Bescheid für den beantragten Zuschuss aus dem Corona-Soforthilfeprogramm. Nur in Sachsen seien bislang alle Anträge beschieden worden, berichtete der Sender am Dienstag. Dies habe eine Umfrage bei den Aufbaubanken der drei Länder ergeben.

Nach dieser Zwischenbilanz warten in Sachsen-Anhalt noch 10 000 Antragsteller dem Bericht zufolge auf einen Bescheid; 62 Prozent der Anträge oder rund 28 000 seien bislang beschieden. Davon bekämen 99 Prozent der Antragsteller einen Soforthilfe-Zuschuss. Insgesamt sind das laut MDR 225 Millionen Euro.

In Thüringen waren den Angaben zufolge 5000 Anträge noch unbearbeitet oder in Bearbeitung. Rund 42 000 Anträge seien bereits beschieden. Demnach bekommen 93 Prozent der Antragsteller staatliche Hilfe in Höhe von insgesamt 256 Millionen Euro. In Sachsen haben laut dem Bericht rund 74 000 Soloselbstständige und Kleinunternehmer bereits Bewilligungsbescheide und auch Geld enthalten - insgesamt 598 Millionen Euro.