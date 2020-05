Leipzig

Heiteres Wochenende: Es wird wieder wärmer in Sachsen

15.05.2020, 09:45 Uhr | dpa

In Sachsen zeichnet sich ein überwiegend heiteres Wochenende ab. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beginnt der Freitag mit viel Sonne und Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad. Obwohl im Tagesverlauf Wolken aufziehen, soll es trocken bleiben. Auch der Samstag beginnt sonnig und bringt später dichte Quellwolken mit sich. Der Regen bleibt aber weiterhin aus. Bis Sonntag steigen die Maximaltemperaturen auf 17 bis 19 Grad an, am Himmel zeigt sich dazu ein Mix aus Sonne und Wolken.