Leipzig

Revanche für das Hinspiel: Leipzig will Sieg gegen Freiburg

16.05.2020, 01:33 Uhr | dpa

RB Leipzig startet heute gegen den SC Freiburg in das Restprogramm der Fußball-Bundesliga. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann will sich dabei nicht nur für das 1:2 aus dem Hinspiel revanchieren, sondern auch die gute Heimbilanz gegen Freiburg ausbauen. Die drei vergangenen Spiele in der Red Bull Arena gewann RB. Diesmal fehlen allerdings die Zuschauer aufgrund der Coronavirus-Pandemie. "Geisterspiele können Risiko und Chance zugleich sein. Wenn man frenetisch angejubelt wird, zieht man den einen oder anderen Sprint mehr. Ohne Fans hat man aber auch die Möglichkeit, sich komplett auf den Inhalt konzentrieren zu können", sagte Nagelsmann. Emil Forsberg fällt mit einer Angina aus, Dayot Upamecano sitzt eine Gelb-Sperre ab.