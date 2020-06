Leipzig

Vollzugsbeamte können wegen Kinderpornografie Job verlieren

16.06.2020, 18:53 Uhr | dpa

Justizvollzugsbeamte, die Kinderpornografie besitzen, müssen mit dem Verlust ihres Jobs und der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis rechnen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag im Fall eines Beamten aus Nordrhein-Westfalen entschieden (Az.: BVerwG 2 C 12.19). Das Gericht stufte die Gruppe der Justizvollzugsbeamten damit genau wie Lehrer und Polizisten ein. Bei diesen sensiblen Berufsgruppen gebe es einen besonderen Bezug zu ihrem Amt, das mit der Straftat des Besitzes von Kinderpornografie absolut unvereinbar sei.

Bei dem 1973 geborenen Justizvollzugsbeamten waren 2013 auf privaten Rechnern mehr als 1000 kinderpornografische Bild- und Videodateien gefunden worden. Er wurde deswegen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das Land Nordrhein-Westfalen erhob Disziplinarklage, um den Mann aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen.

Die Vorinstanzen hatten das Ansinnen des Landes noch zurückgewiesen und lediglich eine Zurückstufung in ein niederes Amt als rechtens erachtet. Auf die Taten des Beamten standen damals maximal zwei Jahre Strafandrohung. Inzwischen wurde dies auf drei Jahre erhöht. Der Strafrahmen von zwei Jahren rechtfertige nur eine Degradierung, aber keinen Rauswurf, so Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht in Münster.

Diese Urteile hob das Bundesverwaltungsgericht nun auf. Würden die Taten des Beamten im Gefängnis bekannt, drohe ein Autoritätsverlust, hieß es zur Begründung. Zudem könne ein JVA-Beamter auch im Jugendstrafvollzug eingesetzt werden. Dann wären ihm Jugendliche ab 14 Jahren anvertraut.