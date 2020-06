Leipzig

Leipzig will zum dritten Mal in die Champions League

17.06.2020, 00:26 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann den Einzug in die Champions League nahezu perfekt machen. Mit einem Sieg am heutigen Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf hätten die Sachsen zwei Spieltage vor Saisonende mindestens sechs Punkte Vorsprung auf Platz fünf, zudem die bessere Tordifferenz. Es wäre der dritte Einzug in die Königsklasse im vierten Bundesliga-Jahr. "Wir wollen unser Ziel so früh wie möglich erreichen und nicht groß taktieren. Dafür werden wir an unsere Grenzen gehen", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Abwehrchef Dayot Upamecano stünde nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung.