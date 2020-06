Leipzig

Gedenken für Opfer des DDR-Volksaufstandes in Sachsen

17.06.2020, 14:40 Uhr | dpa

Sachsen hat mit Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vor 67 Jahren erinnert. "Der 17. Juni 1953 bedeutete für die DDR einen historischen Legitimationsverlust. ‎Dieses Ereignis verdeutlichte, dass die politische Macht auf der Gewalt sowjetischer ‎Panzer beruhte‎", sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch in Leipzig. Dort hatten das Bürgerkomitee Leipzig sowie Verfolgtenverbände zu einem Erinnern an die Gedenktafel in der Straße des 17. Juni‎ eingeladen, die in Leipzig an das historische Ereignis erinnert. Auch in Chemnitz und Görlitz gab es Kranzniederlegungen und stilles Gedenken.

Klepsch betonte, dass die Arbeit von Gedenkstätteninitiativen und Opferverbänden seit ‎Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag leiste, um das Geschichtsbild des 17. Juni 1953 weiter ‎zu vervollständigen.

Rund eine Million Menschen waren in der DDR vor 67 Jahren in rund 700 Orten gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Aus spontanen Streiks entwickelte sich ein Aufstand mit Rufen nach Freiheit und Einheit.