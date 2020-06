Leipzig

Rund 350 Menschen demonstrieren wegen Fahrrad-Skandals

17.06.2020, 22:25 Uhr | dpa

Rund 350 Menschen haben am Mittwochabend in Leipzig-Connewitz wegen des Fahrrad-Skandals der sächsischen Polizei demonstriert. Der Aufzug blieb laut Polizei störungsfrei. Erst nach Ende der Demo wurden in einem Park zwei Böller gezündet und eine Gruppe von ungefähr 50 Vermummten warf Baustellenabsperrungen auf Straßenbahngleise. Noch bevor die Polizei die Hindernisse beseitigen konnte, hätten Connewitzer Anwohner sie beiseite geräumt, sagte Polizeisprecher Philipp Jurke. Die Strategie der Polizei an dem Abend sei Zurückhaltung gewesen. Ein Hubschrauber kreiste über dem Viertel.

Anmelder der Demonstration war die "Aktion Antifa Leipzig". Redner kritisierten die zögerliche Information der Öffentlichkeit über das sogenannte Fahrradgate. Bei der Leipziger Polizei sollen gestohlene hochwertige Fahrräder günstig an eine Vielzahl von Beamten verkauft worden sein. Es soll um rund 1000 Räder gehen. Am Mittwoch übernahm die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden die Ermittlungen von der Leipziger Staatsanwaltschaft.