Leipzig

Werner von RB Leipzig verabschiedet

20.06.2020, 15:59 Uhr | dpa

Timo Werner (l) von Leipzig in Aktion gegen Mats Hummels von Dortmund. Foto: Jens Meyer/AP-Pool/dpa (Quelle: dpa)

RB Leipzig hat vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Dortmund Timo Werner verabschiedet. Der deutsche Nationalstürmer wird nach Saisonende zum FC Chelsea in die englische Premier League wechseln. In der leeren Red Bull Arena bekam der 24-Jährige knapp zehn Minuten vor dem Anpfiff eine Foto-Collage überreicht und posierte auf dem Rasen für ein schnelles Foto mit Vorstandschef Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Markus Krösche. Neben Werner wurde auch Chelsea-Leihgabe Ethan Ampadu verabschiedet.