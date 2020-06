Leipzig

Polizist bei Einsatz verletzt: Tatverdächtiger im Gefängnis

22.06.2020, 15:19 Uhr | dpa

Ein Bundespolizist ist bei einem Einsatz in Leipzig verletzt worden. Wie die dortige Bundespolizeiinspektion am Montag mitteilte, wollte er am Wochenende einen 41-Jährigen kontrollieren, der zuvor am Bahnhof Torgau einen anderen Mann ins Gesicht geschlagen haben soll. Danach fuhr der 41-Jährige genauso wie der andere Mann mit der S-Bahn nach Leipzig. Bei der Ankunft sei der Tatverdächtige unvermittelt auf den Beamten losgegangen und habe ihn mit der Faust im Gesicht verletzt, hieß es. Man habe ihn gefesselt und unter heftigem Widerstand und Beleidigungen der Bundespolizisten zur Dienststelle gebracht.

Der mutmaßliche Täter war der Polizei bereits bekannt. Er war stark alkoholisiert und stand zudem unter Bewährung. Nun muss er sich wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Beleidigung verantworten. Der Mann kam in die Justizvollzugsanstalt Leipzig.