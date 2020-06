Leipzig

Radfahrer stoßen frontal zusammen und verletzen sich schwer

23.06.2020, 14:07 Uhr | dpa

Auf einem Radweg sind in Leipzig zwei Radfahrer frontal zusammengestoßen und haben sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die 42 und 54 Jahre alten Männer am Montag im Stadtteil Plaußig-Portitz in entgegengesetzter Richtung zueinander unterwegs. Auf dem Radweg kollidierten die beiden Radfahrer und erlitten beim Sturz schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Warum die beiden Männer zusammenstießen, wird noch ermittelt.