Leipzig

Kampl verlängert bei RB Leipzig Vertrag bis 2023

24.06.2020, 11:26 Uhr | dpa

Leipzigs Kevin Kampl in Aktion. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Kevin Kampl hat seinen Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig bis 30. Juni 2023 verlängert. Das teilte der sächsische Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 29-jährige Slowene, der in dieser Saison nach einer Sprunggelenksoperation sechs Monate pausieren musste, hatte noch einen Kontrakt bis in den kommenden Sommer.

"Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Meine Familie und ich fühlen uns hier unheimlich wohl und Leipzig ist für uns wie ein zweites Zuhause geworden", sagte Kampl und betonte: "Der Verein hat mir trotz meiner langwierigen Verletzung immer klar signalisiert, dass wir gemeinsam in die nächsten Jahre gehen wollen und ich denke, dass ich das Vertrauen seit meiner Rückkehr zurückzahlen konnte."

Kampl hatte am 16. Mai im Geister-Heimspiel ein glänzendes Comeback gegeben und gehörte trotz seiner langen Pause sofort wieder zu den Leistungsträgern im Team von Julian Nagelsmann. "Kevin ist einer unserer absoluten Führungsspieler und ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft - auf und vor allem auch neben dem Platz", meinte RB-Sportdirektor Markus Krösche. Zudem lobte er den Allrounder, der "enorm wichtig für unser Spiel ist."