Leipzig

Unwettergefahr am Wochenende in Sachsen

26.06.2020, 08:57 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen können sich auf ein verregnetes und warmes Wochenende einstellen. "Heute wird das Wetter noch einmal sehr schön", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Demnach sollen die Temperaturen im Tagesverlauf Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad erreichen, zumindest westlich der Elbe bleibt es voraussichtlich auch weitgehend trocken. In den Regionen östlich der Elbe droht allerdings Unwettergefahr: Ab dem Nachmittag ist hier mit sehr kräftigen Schauern, Gewittern und auch mit Hagel zu rechnen. In Schauer- und Gewitternähe können dabei auch Sturmböen auftreten.

Am Samstag kündigt das Tief "Sylvia" aus entgegengesetzter Richtung einen Wetterumschwung an. Laut dem Sprecher der DWD zieht von Westen her eine Front auf, die spätestens ab dem Mittag flächendeckend wieder Hagel, Sturmböen und Starkregen mit sich bringt - dann kann es innerhalb von einer Stunde bis zu 40 Liter Wasser auf einen Quadratmeter regnen. Temperaturen um die 30 Grad sorgen für ein schwülwarmes Wetter.

Auch am Sonntag können einzelne Schauer und Gewitter auftreten, wenn auch nicht in der Intensität vom Vortag. Bei weitgehend bedecktem Himmel sinken die Temperaturen etwas auf Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad. Lediglich die Region um Görlitz herum könnte ein letztes Mal die 30-Grad-Marke überschreiten. Die kommende Woche bleibt leicht unbeständig, die Temperaturen sinken weiter auf gedämpfte 20 bis 25 Grad.