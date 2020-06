Leipzig

Mit Sieg in Augsburg: RB Leipzig will Dritter werden

27.06.2020, 01:16 Uhr | dpa

RB Leipzig will die Saison in der Fußball-Bundesliga zu einem versöhnlichen Ende führen und sich den dritten Platz sichern. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann tritt heute beim FC Augsburg an. "Es ist unsere Pflicht, dass wir noch einmal alles geben. Der dritte Platz ist auch aus monetären Gesichtspunkten wichtig", sagte Nagelsmann. Allerdings hat RB in Augsburg in der Liga noch nie gewonnen. Zudem muss Leipzig ohne den am Knie verletzten Marcel Sabitzer auskommen.