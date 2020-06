Leipzig

RB Leipzig nimmt Vorbereitung am 19. Juli auf

28.06.2020, 12:49 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seine Profis für drei Wochen in den Urlaub geschickt und nimmt am 19. Juli die Vorbereitung auf. Damit bleiben Leipzig gut dreieinhalb Wochen Zeit bis zum Viertelfinale der Champions League beim Blitzturnier in Lissabon. "Wir werden versuchen, zwei Testspiele zu machen, um auf eine gute Wettkampfspannung für das Turnier zu kommen. Einen Gegner haben wir schon", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:1 beim FC Augsburg. Zuletzt war der VfL Wolfsburg als Gegner im Gespräch, der sich seinerseits auf sein Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Schachtjor Donezk vorbereitet.

Obwohl Leipzig als Außenseiter in die Runde der letzten Acht gehen wird, sieht Nagelsmann aufgrund des Modus' gute Chancen. "Mit drei Spielen kannst du den bedeutendsten Pokal im Vereinsfußball gewinnen", sagte der 32-Jährige. "Wenn es kein Rückspiel gibt, ist die Tagesform entscheidend."