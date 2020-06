Leipzig

Lok Leipzig vor der Rückkehr in den Profi-Fußball

30.06.2020, 03:24 Uhr | dpa

Regionalligist 1. FC Lok Leipzig steht vor der Rückkehr in den Profi-Fußball. Die Mannschaft von Trainer und Sportdirektor Wolfgang Wolf kann mit einem Sieg am heutigen Dienstag im Relegationsrückspiel beim SC Verl in die 3. Liga aufsteigen. Das Hinspiel in Leipzig war 2:2 ausgegangen. Aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen im Kreis Gütersloh, wird das Spiel in Bielefeld statt in Verl ausgetragen. "Das 2:2 ist wegen der Verler Auswärtstore nicht optimal. Wir haben aber starke Charaktere in der Mannschaft. Daher gehen wir mit einem guten Gefühl in das Rückspiel", sagte Kapitän Robert Zickert.