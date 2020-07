Leipzig

RB Leipzig bindet Nachwuchsspieler Frederik Jäkel bis 2024

01.07.2020, 16:20 Uhr | dpa

RB Leipzig hat am Mittwoch den Lizenzspielervertrag mit Frederik Jäkel vorzeitig bis 2024 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt. Der 19 Jahre alte Defensivspieler ist seit 2012 bei RB und durchlief aller Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Saison spielte er 19 Mal in der U19-Bundesliga und kam in fünf Youth-League-Spielen zum Einsatz. Sein bisheriger Vertrag lief noch bis 30. Juni 2022.