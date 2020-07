Leipzig

Leipzig-Talent Holm wechselt nach Portugal

08.07.2020, 10:14 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verliert ein weiteres Talent wegen fehlender Perspektive. Der norwegische U19-Nationalspieler Noah Jean Holm wechselt zum portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes. Wie der Club mitteilte, unterschrieb der Stürmer einen Vertrag bis Juni 2024. Holms Ablösesumme wird auf 50 Millionen Euro festgeschrieben. Der 19-Jährige war 2017 für gut eine halbe Million Euro von Strömsgodset IF nach Leipzig gewechselt. Holm schoss in der abgelaufenen Saison der Junioren-Bundesliga sieben Tore in 18 Spielen, traf zudem dreimal in der UEFA Youth League.