Leipzig

DWD: Wetter in Sachsen "wenig sommerlich"

09.07.2020, 07:30 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen können sich auf einige trübe Tage einstellen. "Es ist heute verhalten und wenig sommerlich", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Es sei mit vielen Wolken und vor allem in der ersten Tageshälfte auch teils mit Regen zu rechnen - in der Lausitz könne es auch am Nachmittag noch regnen. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 18 Grad im Bergland und der Oberlausitz und 24 Grad in Westsachsen.

Am Freitag soll es bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad wieder etwas wärmer werden. Es bleibt stark bewölkt bei wenig Regen, am Nachmittag und Abend werden allerdings auch Schauer und teils starke Gewitter erwartet. In Gewitternähe könnten dann auch stärkere Böen auftreten, hieß es.

Am Wochenende bleibt es überwiegend trocken, aber wechselhaft bewölkt bei Spitzentemperaturen um die 20 Grad.