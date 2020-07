Leipzig

Regionalligist Chemie Leipzig testet Beckenbauer-Enkel

29.07.2020, 21:13 Uhr | dpa

Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig steht womöglich vor der Verpflichtung von Luca Beckenbauer. Der Enkel von Franz Beckenbauer kam am Mittwochabend beim 5:0-Testsieg gegen den Oberligisten Inter Leipzig zum Einsatz. Das berichtete die "Bild". "Das hat er gut gemacht. Ob wir ihn allerdings verpflichten, hängt nicht nur an sportlichen Sachen", sagte Trainer Miroslav Jagatic. Der 19 Jahre alte Beckenbauer war zuletzt in der Regionalliga Bayern für Heimstetten aktiv, kam auf zehn Einsätze. Zuvor hatte der Innenverteidiger in den Jugend-Teams der Bayern, von Schalke 04 und Hannover 96 gespielt.