Unfall auf Kreuzung

77-jährige Radfahrerin in Leipzig angefahren und schwer verletzt

30.07.2020, 07:07 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen im Einsatz: In Leipzig ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. (Quelle: Kusch/dpa)

Schwerer Unfall in Leipzig: Eine Seniorin ist auf ihrem Fahrrad von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Vorfall geschah, als die Frau eine Kreuzung überqueren wollte.

In Leipzig ist eine Radfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 77-Jährige sei am späten Mittwochnachmittag über eine Kreuzung gefahren und dort von dem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Die 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.