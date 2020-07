Leipzig

Radfahrerin in Leipzig angefahren und schwer verletzt

30.07.2020, 05:47 Uhr | dpa

In Leipzig ist eine Radfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 77-Jährige sei am späten Mittwochnachmittag über eine Kreuzung gefahren und dort von dem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die 77-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.