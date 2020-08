Leipzig

Doppeldeckerbus streift Bahnbrücke in Leipzig

03.08.2020, 07:37 Uhr | dpa

Ein Doppeldeckerbus hat in Leipzig bei der Durchfahrt eine Bahnbrücke gestreift. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde dabei am Sonntagnachmittag dessen Faltdach beschädigt und teilweise abgerissen. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wurde mit rund 15 000 Euro angegeben. Die Brücke habe nur einen Kratzer erhalten, hieß es.