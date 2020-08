Leipzig

Nach Rückenproblemen: Halstenberg trainiert wieder mit Team

06.08.2020, 14:44 Uhr | dpa

Nationalspieler Marcel Halstenberg von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist eine Woche vor dem Viertelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie die Sachsen am Donnerstag auf ihrer Homepage mitteilten, hat der 28-Jährige die Einheit beschwerdefrei absolviert. Wegen Rückenproblemen konnte Halstenberg zuletzt nur individuell trainieren. RB-Trainer Julian Nagelsmann kann jetzt mit dem Außenverteidiger für das Spiel gegen Madrid am 13. August (21.00 Uhr/Sky) in Lissabon planen.

Auch Lukas Klostermann und Dennis Borkowski waren nach individueller Belastungssteuerung am Donnerstag wieder beim Training dabei. Neuzugang Benjamin Henrichs wird nach seiner langen Pause weiterhin langsam an das Mannschaftstraining herangeführt und trainierte allein. Er ist in der Champions League noch nicht spielberechtigt.