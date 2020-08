Leipzig

Leiche in Park in Leipziger Innenstadt entdeckt

07.08.2020, 12:21 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Leiche in einem Teich im Leipziger Clara-Zetkin-Park hält sich die Staatsanwaltschaft mit Einzelheiten zurück. Es werde in alle Richtungen ermittelt, weitere Informationen wird es wohl erst am Montag geben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Die Obduktion sei zwar am Donnerstag durchgeführt worden, aber auch dazu will sich die Ermittlungsbehörde nicht äußern. Es wurden auch keine Angaben zum Geschlecht, Alter oder der Todesursache gemacht. Spaziergänger hatten am Donnerstagmorgen die im Wasser treibende Leiche entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.