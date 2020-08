Leipzig

RB Leipzig startet gegen Mainz in die neue Saison

07.08.2020, 12:22 Uhr | dpa

RB Leipzig startet mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in seine fünfte Bundesliga-Saison. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Der erste Spieltag ist vom 18. bis 21. September angesetzt. Im Anschluss muss Leipzig zu Bayer Leverkusen (25. bis 28. September), empfängt danach den FC Schalke 04 (2. bis 4. Oktober). Am 10. Spieltag (4. bis 7. Dezember) reist RB zu Rekordmeister Bayern München, erst im Januar (8. bis 11.) kommt es am 15. Spieltag zum Duell mit Borussia Dortmund. Die Hinrunde endet am 19./20. Januar, die Saison am 22. Mai mit einem Spiel bei Union Berlin.