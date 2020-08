Leipzig

DWD rechnet mit heißestem Tag des Jahres

08.08.2020, 10:40 Uhr | dpa

In einigen Regionen von Thüringen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet. "Das wird höchstwahrscheinlich der heißeste Tag des Jahres", sagte ein DWD-Meteorologe am Samstagmorgen in Leipzig. Vor allem im Norden des Freistaates staue sich die Hitze. Bereits in der Nacht zu Samstag war es vielerorts drückend warm. In Weimar etwa gab es eine sogenannte tropische Nacht - dort fielen die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Grenze. Auch am Sonntag soll die Hitzewelle anhalten. Nach Prognosen des DWD bleibt es um die 36 Grad heiß.