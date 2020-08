Leipzig

Nach der Hitze drohen Gewitter in Teilen Thüringens

09.08.2020, 14:38 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat vor starken Gewittern im Norden Thüringens gewarnt. Betroffen vor der amtlichen Warnung waren am Sonntag der Landkreis Nordhausen und der Kyffhäuserkreis. Es bestehe die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern der Stufe zwei von vier, hieß es. Die Warnung galt zunächst nur für den frühen Sonntagnachmittag. In Thüringen kletterten die Temperaturen am Wochenende vielerorts über die 30-Grad-Marke.

Meteorologen hatten für Samstag mit dem bislang heißesten Tag des Jahres gerechnet. In Jena wurden am Samstag 36,1 Grad gemessen. Die Stadt an der Saale war damit Thüringens heißester Ort.

In diesem Jahr habe es noch keinen wärmeren Tag gegeben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. In vielen Orten wurden laut DWD neue Rekorde für einen 8. August aufgestellt - beispielsweise in Artern (Kyffhäuserkreis) mit 36,0 Grad, in Olbersleben (Landkreis Sömmerda) mit 35,8 Grad und in Bad Berka (Landkreis Weimarer Land) mit 35,3 Grad. Auch am Sonntag soll die Hitzewelle anhalten. In den kommenden Tagen bleibe es drückend heiß bei Temperaturen weit über 30 Grad.