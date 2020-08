Leipzig

Auf tropische Nacht folgen schwüle Luft und Gewitter

10.08.2020, 07:58 Uhr | dpa

Nach einer tropischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst in Leipzig (DWD) am Montag mit Höchstwerten von schwülwarmen 35 Grad in der Spitze sowie mit Unwettern in ganz Sachsen-Anhalt. Bereits am Vormittag soll es Gewitter vom Harz bis zur Dübener Heide geben. Am Nachmittag ziehen weitere Gewitter auf, die örtlich auch unwetterartig ausfallen sollen und Starkregen, Hagel sowie Sturmböen von rund 80 Stundenkilometern mit sich bringen könnten. In der Nacht lassen die Niederschläge nach. Dann werde es auf 20 bis 16 Grad abkühlen.

In den kommenden Tagen bewegen sich die Höchstwerte weiterhin über der 30-Grad-Marke, es besteht nur eine geringe Chance auf Niederschläge. Zum Wochenende hin steigt die Wahrscheinlichkeit leichten Regens wieder an.