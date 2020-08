Für schnelleres Arbeiten

Uniklinik Leipzig bekommt hochmodernes Laborsystem

13.08.2020, 14:09 Uhr | dpa

Universitätsklinik Leipzig: Das UKL hat eine neues Laborsystem in Betrieb genommen. (Quelle: Christian Grube/Archivbild/imago images)

Das Universitätsklinikum in Leipzig verfügt nun über eines der modernsten Labore in Deutschland. Proben können mit einem neuen System in wenigen Minuten ausgewertet werden.

Die Universität Leipzig hat ein neues Laborsystem in Betrieb genommen. Mit der Anlage können täglich mehr als 2.800 Urin- und Blutproben bearbeitet und ausgewertet werden. Das teilte die Uni am Donnerstag mit. Alle Schritte von der Annahme bis zum Befund seien voll automatisiert.



In dringenden Fällen könne bei einer Probe aus der Notfallaufnahme in nur acht Minuten ein Blutbild erstellt werden. Die Baukosten beliefen sich den Angaben zufolge auf 1,4 Millionen Euro, die Kosten für die Geräte lagen bei 2,34 Millionen Euro. Die Mittel kamen vom Land Sachsen und von der Universität.