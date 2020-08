Leipzig

28-Jähriger mit Messer angegriffen und verletzt

15.08.2020, 08:38 Uhr | dpa

Auf dem Leipziger Augustusplatz ist ein 28 Jahre alter Autofahrer von einem 31-Jährigen mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in dem Auto, in dem sich die beiden sowie eine weitere Person befanden, zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als der Fahrer den 31-Jährigen aufforderte, das Fahrzeug zu verlassen, habe dieser ein Messer gezogen und den 28-Jährigen damit verletzt, hieß es. Er musste ambulant behandelt werden. Der 31-Jährige floh vom Tatort und wurde bisher nicht gefasst, wie ein Sprecher am Samstagmorgen sagte.