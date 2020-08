Leipzig

Polizeifeindliche Graffiti: Streife ertappt Sprayer

19.08.2020, 09:45 Uhr | dpa

Eine Polizeistreife hat in Leipzig vier Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt. Die Gruppe habe mit Schablonen polizeifeindliche Graffiti an eine Hauswand angesprüht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Beamten konnten am Dienstag kurz vor Mitternacht eine 27 Jahre alte Tatverdächtige stellen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die übrigen Beteiligten flohen. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, hieß es.