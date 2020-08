Leipzig

Wechselhaftes Wochenend-Wetter in Thüringen

21.08.2020, 06:41 Uhr | dpa

In Thüringen wird am Wochenende wechselhaftes Wetter erwartet. Am Freitag könnten die Temperaturen noch ein Mal auf 34 Grad klettern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Samstag beginne mit vielen Wolken, verbreitet regne es. Ortsweise drohten Gewitter. Die Temperaturen sollen auf 23 bis 27 Grad sinken. Am Sonntag folge ein Mix aus Sonne und Wolken, nachmittags seien auch Regenschauer möglich. Die Temperaturen sollen zwischen 20 und 24 Grad liegen. Am Montag wechselten sich Wolken und Schauer ab. Die Temperaturen werden der Vorhersage zufolge nur noch auf maximal 22 Grad klettern.